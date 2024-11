Cor 19 ottobre 2022 Crolla l’ex Aula magna all’Università di Cagliari Poteva essere una strage. Soltanto poche ore prima la stessa aula era assiepata di studenti e professori. Il boato poco prima delle 22. Immediato l´intervento dei vigili del fuoco. Aperta un´inchiesta: l’edificio sarebbe stato sottoposto a consolidamento



CAGLIARI - Incredulità e paura. A Cagliari nella serata di martedì si è sfiorata la strage. All'improvviso, intorno alle ore 22, è collassata la copertura dell'ex Aula magna di Geologia dell'Università degli Studi di Cagliari, ora utilizzata come aula di lezione e laboratori della facoltà di Lingue. Soltanto poche ore prima la stessa aula era assiepata di studenti e professori.



I magistrati apriranno hanno aperto un fascicolo penale, al momento a carico di ignoti, e verranno svolti tutti gli accertamenti. Da poco l’edificio sarebbe stato sottoposto a lavori di consolidamento.



Sul posto immediatamente accorsi anche il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e il rettore Francesco Mola. A lavoro i vigili del fuoco del comando regionale con le squadre USAR (Urban Search And Rescue) e unità Cinofile per escludere la presenza di persone da sotto le macerie.