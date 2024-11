Cor 20 ottobre 2022 Cimitero e Piani risanamento: opere a Sorso In arrivo 700mila euro da bandi regionali che l’Esecutivo del sindaco Demelas utilizzerà per i Piani di risanamento e per la manutenzione straordinaria della viabilità e delle reti fognarie all´interno del Cimitero comunale



SORSO - Si tratta di due bandi della Regione autonoma della Sardegna che ha assegnato complessivamente 700mila euro di cui 500mila euro per il progetto sui Piani di risanamento, già varato nei mesi scorsi dall’Amministrazione con un investimento complessivo di 1.500mila euro, mentre 200mila euro saranno destinati alla risistemazione dell’area interna del Cimitero comunale.



Per il primo intervento, quindi, l’Amministrazione potrà beneficiare di una parte consistente di risorse ad alleggerire il mutuo programmato per il completamento delle urbanizzazioni primarie nei piani di risanamento, in relazione alla messa in sicurezza della viabilità cittadina, e in particolar modo al completamento delle opere di urbanizzazione primaria nei Piani di risanamento diTrunconi,Monte Columba, Maccia di Lari eGiorra - alle quali si aggiungono alcuni interventi finalizzati al decoro e alla messa in sicurezza di altri tratti di strade urbane che necessitano di manutenzione straordinaria.



Nelle aree dei piani di risanamento gli interventi prevedono lo sfalcio delle erbe infestanti, la realizzazione dei marciapiedi, il rifacimento del manto bituminoso con posa del tappeto stradale, la posa di segnaletica orizzontale (stop - strisce pedonali) e verticale ad alta visibilità e una serie di opere necessarie per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Nelle altre aree urbane dove sono stati individuate i punti di intervento sono in progetto opere di fresatura e rifacimento del manto stradale e la realizzazione della segnaletica orizzontale (stop - strisce pedonali) e verticale ad alta visibilità.



Per il secondo intervento, gli uffici tecnici dell’Ente hanno già provveduto alla stesura del progetto preliminare finalizzato alla manutenzione straordinaria della viabilità e delle reti fognarie all'interno del Cimitero comunale. Grazie alla partecipazione a uno specifico bando della Regione autonoma della Sardegna, l’Ente ha infatti ottenuto un finanziamento di 200mila euro che serviranno alla realizzazione delle opere in progetto. A partire dal rifacimento ex novo dello scarico fognario e il ripristino dello scarico delle fontanelle presenti nell’area principale del cimitero. I lavori prevedono anche il rifacimento della viabilità interna con la fresatura della attuale pavimentazione e la successiva posa del manto bituminoso. Infine, si procederà alla sistemazione delle alberature con la potatura o l’eventuale abbattimento di alcuni esemplari di medio e alto fusto che possono rappresentare pericolo per la sicurezza.