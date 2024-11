Cor 27 ottobre 2022 Postina speronata, cappotta: immagini Incidente ad Alghero all´incrocio tra Viale Europa e via Liguria. Una mancata precedenza all´origine del sinistro. In ospedale una donna a bordo di una macchina in servizio per l´ufficio postale



ALGHERO - Brutto incidente questa mattina all'incrocio tra Viale Europa e via Liguria ad Alghero. Una mancata precedenza all'origine del sinistro. Un signore alla guida di una Opel avrebbe speronato una Fiat Panta condotta da una ragazza in servizio per le Poste e, a causa dell'impatto, la seconda vettura ha sterzato all'improvviso per evitare l'impatto finendo per sbandare e cappottare. La donna è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso. Sul posto gli agenti della polizia locale, la polizia e i vigili del fuoco.