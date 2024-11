Cor 29 ottobre 2022 Cagnolino incastrato nel tombino Provvidenziale l´intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Porto Torres. L´animale è stato salvato dopo aver ispezionato la tubazione con una telecamera endoscopica



ALGHERO - I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Porto Torres sono intervenuti in mattinata intorno alle ore 11 per il salvataggio di un cagnolino che era rimasto incastrato all'interno di un canale di drenaggio delle acque meteoriche. Dopo essere riusciti ad individuare il punto in cui si era incastrato, ispezionando la tubazione con una telecamera endoscopica, il cucciolo è stato estratto illeso.