S.A. 30 ottobre 2022 Fc Alghero batte Nughedu 3 a 0 Grazie a una doppietta di Nemore e un gol di Fofana, i giallorossi allenati da Pippo Zani hano avuto la meglio su un avversario mai domo che ha lottato per tutti i 90 minuti



ALGHERO - La Fc Alghero vince e convince battendo 3-0 il Nughedu nella seconda giornata del campionato di Terza Categoria, girone F. Grazie a una doppietta di Nemore e un gol di Fofana, i giallorossi allenati da Pippo Zani hano avuto la meglio su un avversario mai domo che ha lottato per tutti i 90 minuti. Dunque esordio casalingo vincente per la Fc Alghero che, per questa stagione, disputerà le gare interne sul sintetico “Pintore – Caddeo” di Olmedo. Pubblico delle grandi occasioni per vedere all'opera la squadra algherese e un nutrito gruppo di supporters con bandiere giallorosse che hanno incitato i loro beniamini.



Presenti anche alcuni giovani calciatori della Ssd Nettuno che hanno

accompagnato le due squadre al loro ingresso in campo. La partita è stata, sin dai primi minuti, in mano alla Fc Alghero anche se il primo tiro in porta, non particolarmente irresistibile, è stato del Nughedu al 4° con Brichetto e Bellinzis che ha parato agevolmente. Al quarto d'ora Fc Alghero pericoloso in avanti con Nemore che, su lancio di Cherchi, ha impegnato Falchi. Il gol è nell'aria e al 16° è Nemore che spiazza il portiere avversario con un rasoterra da dentro l’area di rigore e porta in vantaggio la squadra algherese. Al 21° Fc Alghero vicino al raddoppio con Cherchi che, da distanza ravvicinata, calcia di poco a lato. Poco dopo la mezz'ora Fc Alghero ancora vicino al gol con Fofana che calcia sul portiere in uscita .



Al 41° Fc Alghero pericoloso prima con Nemore, il cui

tiro è stato deviato in corner, poi con Gnani che di testa ha sfiorato il palo sinistro. Si va al secondo tempo e sul campo si vede solo la Fc Alghero che al 50° raddoppia con Christian Nemore che spiazza l’estremo ospite e insacca tra gli applausi del pubblico. Dopo due minuti, siamo al 52°, il gol che chiude definitivamente la partita con Fofana che supera Falchi e deposita in porta il pallone del 3-0. Nel finale la squadra di capitan Alessandro Sanna ha pensato a gestire il risultato e

conquistare la seconda vittoria consecutiva.



FC ALGHERO - NUGHEDU 3 - 0

Fc Alghero: Bellinzis, Carta (18’ st Gallo), Cingotti, Ardu (27’ st Rizzu), Sanna Michele, Gnani, Nemore, Sanna Alessandro (24’ st Delias), Cherchi (22’ pt Monni), Catogno (15’ st Satta), Fofana.

Allenatore: Pippo Zani.

In panchina: Serra, Carbone, Moro, Nunfris.

Nughedu: Falchi, Farina (1’ stFenu), Correddu Salvatore, Gargano (24’ st Cappai), Scottu,

Cherchi (17’ st Campus), Bullitta (1’ st Piliu), Correddu Giampiero, Brichetto (18’ st Arghittu),

Taras, Succu.

Allenatore: Marco Muduloni.

In panchina: Carboni Luca, Carboni Michele, Meloni.

Arbitro: Calvia di Alghero

Reti: 16° e 50° Nemore, 52° Fofana.



Nella foto: l'azione del goal di Nemore