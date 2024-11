S.A. 1 novembre 2022 L´Alghero vince in rimonta in casa La squadra di mister Piras vince in rimonta al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia e conquista altri tre punti fondamentali. Domenica trasferta a Ittiri



ALGHERO - L’Alghero batte 2-1 in rimonta il Monte Alma al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia e conquista altri tre punti fondamentali che consentono di rimanere in scia della capolista Campanedda. Di Urgias, nel primo tempo, e Giovanni Pinna nella ripresa i gol giallorossi.



Avvio shock per la squadra di mister Piras, che dopo appena 3’ minuti si trova in svantaggio. Riordinate le idee, Mereu e compagni reagiscono e dopo aver collezionato alcune buone occasioni trovano il pari con Urgias, bravo a svettare più in alto di tutti nel cuore dell’area di rigore su punizione battuta proprio dal capitano algherese. Il primo tempo si chiude con una doppia occasione per l’Alghero, con Serra e Giovanni Pinna che mancano il raddoppio.



L’Alghero inizia con il piglio giusto la ripresa e dopo sei minuti ancora Mereu inventa su punizione e Giovanni Pinna la spizza di testa trafiggendo il portiere del Monte Alma. Succede poco altro, con i giallorossi che sfiorano soltanto il gol della tranquillità e gli ospiti che tentano invano un forcing finale che non sortisce gli effetti sperati. Per la squadra del presidente Pinna altri tre punti importanti in ottica classifica, soprattutto in vista dei prossimi impegni: domenica 6 novembre la trasferta sul difficile campo dell’Ittiri Sprint e il 12 novembre il match casalingo contro il Campanedda.



ALGHERO – MONTE ALMA 2-1

ALGHERO: Sechi, Caddeo, Tedde Marco, Mereu, Sini (43’ pt Mula), Urgias, Pinna P., Correddu R. Pinna G. (24’ st Livesi), Guerriero (12’ st Puddu), Serra (20’ st Martinez).

In panchina: Sotgiu, Caria, China, Libi, Marras.

Allenatore: Gianni Piras

MONTE ALMA: Cossu, Diouf, (4’ st Manca), Dedola (1’ st Serra), Canu, Pinna, Latte, Pintus, Deriu, Auzzas, Deligios (37’ st Ruzzu), Pintus R. (30’ st Sechi). In panchina: Senes, Abozzi, Cubaiu, Pintus G., Polo. Allenatore: Vincenzo Renda

Arbitro: Alexandra Baneu

Marcatori: 3’ pt Deriu, 30’ pt Urgias, 6’ st Pinna G.



Nella foto: l'azione del goal di Pinna