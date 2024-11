Cor 2 novembre 2022 S´intelligèntzia de Elias in biblioteca catalana Il romanzo in sardo "S´intelligèntzia de Elias" sarà presentato ad Alghero, il 5 novembre. L’evento, curato dalla libreria Il Labirinto Mondadori in collaborazione con Ass. Alghenegra, la Plataforma per la Llengua e l’Obra cultural de l’Alguer, si terrà nei locali della Biblioteca Catalana







Nato a Laconi, classe 1965, da una vita a Cagliari, Giuseppe Corongiu stavolta immagina una Sardegna nel bel mezzo della rivoluzione intercontinentale basata sui nuovi apporti tecnologici dell’intelligenza artificiale. Corongiu fa un uso moderno della lingua, discendente diretta della tradizione del sardo illustre letterario, filtrata dalla ortografia adottata dalla Regione nel 2006 con la Limba sarda comuna. Impegnato da sempre nel movimento linguistico e identitario della Sardegna, Corongiu si è occupato in prima persona di politiche linguistiche regionali, dal 2004 al 2014.



ALGHERO - La libreria Il Labirinto Mondadori in collaborazione con Ass. Alghenegra, la Plataforma per la Llengua e l'Obra cultural de l'Alguer presenta il libro di Giuseppe Corongiu "S'intelligèntzia de Elias", sabato 5 novembre, alle ore 17.30 presso la Biblioteca Catalana, via Arduino n. 48. L'autore dialogherà con Francesc Ballone. Thriller distopico ambientato nel 2038, l'isola in un futuro inquietante governata da una intelligenza artificiale, un giornalista fallito che indaga sulla misteriosa morte di una ragazza trovata cadavere nel capoluogo isolano, in un sottopassaggio dell'Asse mediano di Cagliari. Questi gli elementi chiave del nuovo libro di Corongiu, scritto in limba sarda e pubblicato da Janus Editore.