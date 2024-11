Cor 5 novembre 2022 A Talana sequestrato un quintale di marijuana Nello specifico, 34 bidoni in plastica della capienza di 200 litri contenenti marijuana già confezionata in buste sottovuoto pronte alla vendita e 10 sacchi in nylon di colore bianco contenente sostanza ancora da confezionare



TALANA - I militari della Squadriglia anticrimine di Arzana hanno ritrovato nell'agro di Talana, durante una delle assidue ed ormai costanti battute e rastrellamenti, all’interno della fitta vegetazione un notevole quantitativo di sostanza stupefacente, dislocata su tre distinti siti distanti tra loro per alcune decine di metri. Nello specifico 34 bidoni in plastica della capienza di 200 litri contenenti marijuana già confezionata in buste sottovuoto pronte alla vendita e 10 sacchi in nylon di colore bianco contenente sostanza ancora da confezionare.



La sostanza stupefacente rinvenuta, in ottimo stato di conservazione, si aggirava intorno al peso netto di circa 1200 kg il cui valore al dettaglio avrebbe potuto fruttare circa 1 milione di euro. I militari su disposizione dell’Autoritaria giudiziaria, dopo un attento recupero e trasporto in un centro raccolta, hanno campionato la sostanza e proceduto successivamente alla sua distruzione.