Cor 7 novembre 2022 Futsal Alghero bella e vincente a Villasor Importante vittoria in trasferta per la formazione giallorossa. Primo gol nel massimo campionato regionale per il giovane algherese Catogno. La Futsal resta nei piani alti della classifica



ALGHERO - La Futsal Alghero trova il pronto riscatto in campionato, vincendo 6-3 sul difficile campo del Villasor. Tre punti fondamentali in ottica classifica per i giallorossi del mister Rino Monti, che restano nei piani alti, a -3 dalla vetta occupata da Mogoro e Domus Chia.



Inizio un po' contratto per la formazione algherese, che chiude comunque in vantaggio il primo tempo sul 2-1, sciupando diverse occasioni e subendo gol per una disattenzione. Nella ripresa sono sempre i giallorossi a fare la partita, con il Futsal Villasor che prova a rimanere in scia ma che poi deve alzare bandiera bianca.



Mattatore dell’incontro Daniele Pilo, autore di una tripletta. A segno anche Fiori, Marogna e l’algherese Carlo Catogno, al suo primo gol in serie C1. Da sottolineare anche il buon impatto sul match di altri due giovani, Bitti e Capovani. Nel prossimo turno la Futsal Alghero ospiterà al Pala Manchia il San Sebastiano Ussana, attualmente avanti un punto in classifica.