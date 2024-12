S.A. 21 novembre 2022 Week end dei gusti a Sassari Manca pochissimo al via della XV edizione, che a partire da giovedì 24 novembre, porterà le tradizioni della cucina, delle arti e dei mestieri nel cuore della città racchiuso dentro le antiche mura



SASSARI - Dal 24 al 27 novembre, 11 laboratori del gusto, delle arti e dei mestieri in quattro giorni di eventi. Sabato 26 novembre, 5 diversi itinerari del gusto - contraddistinti dai colori fucsia, arancione, celeste, rosso e verde - con 9 tappe ciascuno, dedicati al cibo di strada e ai piatti della tradizione, con la partecipazione di oltre 40 punti di degustazione - circoli, bar, trattorie, pizzerie - nel cuore del centro storico cittadino dentro le antiche mura, accompagnati da spettacoli e concerti itineranti con la Banda Città di Sassari e tanti artisti di musica sassarese.



Un modo speciale per conoscere e vivere l’identità della città, sperimentando in prima persona le attività proposte dai laboratori di paste della tradizione sarda, “Culurgiones e ravioli” o “lorighittas e maccarrones de busa” (a cura di Gianfranca Dettori); quelli dei Candelieri (a cura dell’Intergremio), per imparare come si creano i bora bora, la costruzione del tamburo e i segreti del fallu badda’, il ritmo, i comandi e i passi di ‘conduzione’ dei grandi ceri. Il calendario degli appuntamenti è fittissimo e porterà gli appassionati davanti agli esperti di Bagella Abbigliamento, che mostreranno come si realizza un abito maschile della tradizionale sarda; a prendere parte alle esperienze con la Scuola Cucina Liberty Sassari (con lo sous chef Andrea Russo); con Le Erbe di Sardegna (a cura di Gianpaolo Demartis); con Primas paraulas, ritorniamo alle origini e i racconti di Janas e non solo (a cura di Viviana Sanna); con fiabe e leggende di Storie d’Autunno (a cura di Monica Demurtas); con gli Abbinamenti di birre artigianali e formaggi vegani (a cura di Giuseppe Chighini); con l’Introduzione al mondo della fermentazione e dei formaggi vegetali (a cura di Marcello Contu di Veghu); e la creatività di LegnoLab (a cura di Officine condivise e La Tribù Art studio).



Per gli Itinerari del Gusto, sabato 26 novembre, a partire dalle 17.00, sarà operativo l’Infopoint in Piazza Azuni, per l’acquisto dei ticket di degustazione. La prenotazione è possibile anche presso Le Ragazze Terribili in via Roma n°144. La manifestazione è organizzata dall’associazione Taribari, con il contributo dell’Assessorato regionale al Turismo, del Progetto Salude e Trigu della Camera di Commercio di Sassari, con il patrocinio del Comune di Sassari e in collaborazione con Intergremio dei Candelieri di Sassari, il Centro Commerciale Naturale “Il Corso” e circoli Fenalc Sassari.