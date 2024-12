S.A. 23 novembre 2022 Forum con Uniss e Associazioni studentesche Con l´obiettivo di mettere le basi verso un protocollo d’intesa che rinnovi la coesione e l’unità d’intenti che da sempre caratterizza questa realtà di Sassari



SASSARI - Il Rettore dell’Università di Sassari, Prof. Gavino Mariotti, e la Professoressa Paola Ruggeri, Delegata rettorale per i servizi agli studenti, e il Pro-Rettore alla didattica Prof. Pietro Pulina hanno incontrato il 22 novembre 2022 le associazioni studentesche con l’obiettivo di mettere le basi verso un protocollo d’intesa che rinnovi la coesione e l’unità d’intenti che da sempre caratterizza questa realtà di Sassari.



Durante l’incontro sono state presentate al Prof. Mariotti e alla Professoressa Ruggeri le Associazioni universitarie aderenti al Forum delle Associazioni (associazione di riferimento che racchiude le attività organizzative delle altre associazioni studentesche universitarie orbitanti intorno all’Ateneo di Sassari) e le loro attività previste per l’anno accademico 2022/23. Si è discusso di internazionalizzazione e attività per il sociale promosse dagli studenti per gli studenti e di sensibilizzazione verso i problemi che in questa fase storica affliggono la città e il territorio.



Gli obiettivi preposti alla base di questo progetto di collaborazione saranno i seguenti: costituzione del Forum delle Associazioni in una cooperativa che possa offrire un supplemento e un “connettore” tra Università e associazioni; potenziamento dei servizi di comunicazione e media dell’Università degli Studi di Sassari; riconoscimento e conversione dell’attività, continuativa, associazionistica in CFU utili a compensare le attività di tirocinio del proprio piano di studi; realizzazione di una sinergia sempre più stretta tra Università e associazioni anche sul piano dell’orientamento con le scuole per l’aumento delle immatricolazioni all’interno dell’Ateneo e delle iscrizioni alle associazioni stesse (cercando di arrivare a un numero di 20.000 iscritti entro l’anno accademico 2026/2027) e la fruizione al 100% delle borse di studio dedicate al servizio di mobilità Erasmus.