S.A. 27 novembre 2022 Alghero fermato dal Ploaghe Al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia finisce 1-1. I gol nel primo tempo: Martinez la sblocca su rigore, Florenzano pareggia i conti. Campionato di Prima Categoria – Girone E – Nona giornata



ALGHERO - L’Alghero deve accontentarsi di un punto nella nona giornata del girone E di Prima Categoria. Contro il Ploaghe 1994 finisce 1-1, probabilmente il risultato più giusto di una partita equilibrata.

È Andrea Martinez a firmare la rete giallorossa. Dopo una bella giocata di Giovanni Pinna al 9’, con un colpo di tacco che si perde sul fondo, al

18’ l’episodio che sblocca il risultato: lo stesso Pinna viene atterrato in area e l’arbitro concede il rigore, trasformato subito dopo da Martinez, al suo secondo gol consecutivo.



Gli ospiti reagiscono immediatamente e dopo due giri di orologio trovano il pareggio con Florenzano, bravo a trafiggere il portiere algherese Marrosu. Nel finale di tempo, invece, sugli scudi l’estremo ospite con un intervento miracoloso su Giovanni Pinna. Secondo tempo combattuto così come il primo, con entrambe le squadre che collezionano diverse occasioni senza però riuscire a trovare il vantaggio. Un risultato che lascia l’amaro in bocca alla formazione giallorossa, costretta a rallentare la rincorsa al primo posto. In attesa delle partite di domani, l’Alghero è a –2 dalla vetta. Nel prossimo turno la squadra allenata da mister Piras farà visita al Sorso 1930.



TABELLINI ALGHERO - PLOAGHE 1994 1-1

ALGHERO: Marrosu, Langella (1’ st Correddu, 27’ st Marras), Tedde Marco, Mereu, Caddeo, Urgias, Pinna P., Libi (4’ st Guerriero), Martinez (19’ st Livesi), Puddu, Pinna G (40’ st Serra). In panchina: Sotgiu, Monti, Sasso, Riu. Allenatore: Gianni Piras



PLOAGHE 1994: Decortes, Gadeddu, Annunziata, El Kamch, Pibiri, Masala, Gaddia (8’ st Toschi Pilo), Deledda, Florenzano, Cedrello, Carta. In panchina: Binkovski, Chessa, Ledda, Solinas. Allenatore: Giovanni Orunesu Reti: 19’ pt Martinez, 21’ pt Florenzano