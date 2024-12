S.A. 27 novembre 2022 Futsal soffre ma vince contro l´Oristanese Vittoria più sofferta del previsto al Pala Manchia. Grande rimonta dopo l’1-3 del primo tempo. A segno Idili, Fiori, Marogna e Molina, autori di una doppietta a testa



ALGHERO - La Futsal Alghero soffre più del previsto contro l’Oristanese ma alla fine conquista altri tre punti importanti nella lotta ai piani alti della classifica di serie C1. Al Pala Manchia finisce 8-5. Primo tempo da dimenticare per la formazione giallorossa che, dopo essere passata in svantaggio, trova il pareggio con Fiori ma poi va sotto altre due volte e chiude il primo tempo sull’1-3.



Capitan Idili firma la doppietta che regala il pareggio alla Futsal Alghero, ma l’Oristanese non ci sta e poco dopo rimette la freccia (3-4). L’argentino Molina riagguanta la formazione ospite che poi perde il portiere per l’espulsione in seguito a una brutta entrata su Marogna. È proprio quest’ultimo l’autore del quinto gol algherese. La squadra di mister Monti gioca sul velluto e arriva all’8-4 con Molina, Fiori e Marogna.



Il quinto gol dell’Oristanese serve soltanto a rendere meno pesante il passivo. Nei piani alti della classifica hanno vinto tutte in questa nona giornata di campionato. I giallorossi restano al secondo posto in compagnia del Mogoro, a -3 dalla capolista Domus Chia. Nel prossimo turno è in programma la trasferta sul campo del Villaspeciosa.



Nella foto: Fiori della Futsal Alghero