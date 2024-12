Cor 28 novembre 2022 Macchina in fiamme ad Alghero Provvidenziale l´intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento algherese intorno alle 6.30 di domenica in via Oristano: Sul posto era presente il proprietario, che non ha riportato ferite.



ALGHERO - Macchina in fiamme nella notte tra sabato e domenica ad Alghero. Provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento algherese intorno alle 6.30 in via Oristano. La squadra è intervenuta tempestivamente spegnendo le fiamme con acqua e schiuma, evitando che l'incendio si propagasse alle altre automobili presenti. Sul posto era presente il proprietario, che non ha riportato ferite.