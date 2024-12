S.A. 5 dicembre 2022 San Nicola e Immacolata a Sassari A Sassari si celebreranno due festività religiose particolarmente sentite in città a cui parteciperà l’Amministrazione comunale



SASSARI - Il 6 e l’8 dicembre a Sassari si celebreranno due festività religiose particolarmente sentite in città a cui parteciperà l’Amministrazione comunale. Il 6 dicembre ricorre la festa di San Nicola, titolare del Duomo e patrono di Sassari. Nel pomeriggio il sindaco Nanni Campus prenderà parte al solenne pontificale che sarà officiato dall’arcivescovo nella chiesa cattedrale.



Al termine della celebrazione, secondo un antico uso che rimanda a un episodio della vita del santo vescovo di Mira, saranno estratte a sorte tre “doti”, da assegnarsi a coppie di promessi sposi di modesta condizione economica quale contributo alle spese per il matrimonio. Alla costituzione del fondo da cui vengono tratte le doti contribuiscono diversi soggetti, sia privati che istituzionali, e tra di essi anche il Comune. Come per lo scorso anno, l’Amministrazione ha previsto uno stanziamento di 14mila euro.



Giovedì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata, si terrà un altro rito che fa ormai parte della tradizione cittadina: quello dell’infiorata, l’offerta di un omaggio floreale alla statua della Madonna collocata sulla “Colonna mariana” in piazza monsignor Mazzotti, eretta dall’Amministrazione e dalla Chiesa turritana nel 1957, a completamento delle celebrazioni per il centenario della proclamazione del dogma dell’immacolata concezione di Maria, avvenute tre anni prima. Alle 10, alla presenza del sindaco, dopo la benedizione impartita dall’arcivescovo una corona di fiori sarà collocata sopra la statua da parte dei Vigili del Fuoco. Per consentire che la manifestazione si svolga in sicurezza, per l’occasione saranno disposte limitazioni al traffico e alla sosta nell’area centrale di piazza Mazzotti.