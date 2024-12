Cor 14 dicembre 2022 Alghero-Valledoria, si gioca per il primato Al Centro Sportivo “Pino Cuccureddu” di Maria Pia ad ogni partita cresce il pubblico pagante, sabato è atteso quello delle grandi occasioni: in gioco la leadership del campionato di Prima Categoria



ALGHERO - Il palcoscenico non è il “Mariotti” ma il colpo d’occhio per chi ha assistito sinora alle partite dell’Alghero in Prima Categoria è stato di quelli mozzafiato. Rivedere sventolare le bandiere giallorosse in un campo di calcio dopo tanti anni di assenza è emozionante e il merito va ascritto alla dirigenza, capace di costruire una squadra finalmente competitiva e con grandi ambizioni. Al di là dei risultati sul campo, un primo obiettivo è stato raggiunto: riaccendere la passione tra tifosi e simpatizzanti. Che ci fosse, nuovamente, voglia di calcio di alta qualità in città lo si è notato dall’inizio della stagione e l’ultima partita disputata dall’Alghero - il derby contro il Treselighes - è stata la fatidica prova del nove: spalti gremiti, grande tifo e soprattutto tantissimo entusiasmo per una squadra che punta a tornare dove le compete.



Così come cresce l’interesse delle grandi aziende del territorio nei confronti di un progetto sportivo solido e lungimirante. Nel frattempo per capitan Mereu e compagni c’è ancora da completare il girone di andata e tutto quello di ritorno da disputare. Non solo, c’è anche un big match alle porte: sabato 17 dicembre al centro sportivo “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, con fischio di inizio alle 15, va in scena la sfida con la Polisportiva Valledoria 1951. Gli ospiti sono primi in classifica con un solo punto di vantaggio sui giallorossi. La vittoria potrebbe davvero spianare la strada al sodalizio del Presidente Andrea Pinna verso il grande obiettivo stagionale, pur con la consapevolezza che il campionato di Prima Categoria è tutt’altro che agevole.