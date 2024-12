S.A. 16 dicembre 2022 Alghero Bike, week-end di Ciclocross Due appuntamenti nel ciclodromo di Sassari: Sabato 17, Campionato regionale Team relay e domenica 18 Campionato regionale Ciclocross Memorial Adriano Testone



ALGHERO - Dopo i recenti successi a Villacidro e Sestu, dove atleti allievi e master dell’Alghero Bike hanno ottenuto notevoli risultati primeggiando nelle classifiche assolute e di categoria, è giunto il momento più atteso della stagione. Il prossimo weekend sarà tutto per il ciclocross nei due appuntamenti di Sassari: Sabato 17, Campionato regionale Team relay e domenica 18 Campionato regionale Ciclocross Memorial Adriano Testone, atleta per due anni legato ad alghero bike con cui ha conseguito numerosi successi. L’organizzazione è curata dalla squadra sassarese Cycling Team Progetto Sport che ha allestito il campo di gara presso il Ciclodromo di Sassari in zona Badde Longa.