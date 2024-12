S.A. 16 dicembre 2022 35mila artigiani a confronto su energia e impresa Sabato 17 dicembre, a Fonni l’evento regionale pubblico “Le imprese Artigiane nell’Età del chilowatt-oro”. La categoria a confronto con Politica e Istituzioni con analisi e proposte per il settore



FONNI - Si parlerà di energia nella 66esima Assemblea Regionale di Confartigianato Imprese Sardegna, in programma domani sabato 17 dicembre a Fonni. L’evento pubblico, dal titolo “Le imprese Artigiane nell’Età del

chilowatt-oro. Nuove sfide e modelli energetici sostenibili”, aperto

alle imprese, alla Politica e alle Istituzioni, si svolgerà nella sala

Convegni dell’Hotel Cualbu, con inizio alle ore 11.00. Vedrà la partecipazione e gli interventi della sindaca di Fonni, Daniela Falconi, della Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Maria Amelia Lai, del Docente di Economia e Gestione delle Imprese dell’Università di Verona, Federico Testa, dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, e della Assessora Regionale all’Industria, Anita Pili.



Gli artigiani provenienti da tutta la Sardegna si confronteranno sulla

crisi dell’energia, delle materie prime e dei semilavorati, che sta

colpendo le imprese e che ricade su tutta l’economia regionale,

attraverso i dati di analisi e con le proposte per affrontarla. Per l’Associazione Artigiana sarà anche l’occasione per presentare le

proposte sulla prossima Finanziaria. formulate alla Giunta Regionale,

per contribuire allo sviluppo delle oltre 35mila realtà che

rappresentano più del 20% della forza produttiva isolana.



