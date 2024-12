S.A. 17 dicembre 2022 Alghero strapazza il Valledoria Sei goal e tre rigori al Pino Cuccureddu: vittoria pesantissima che regala all’Alghero sorpasso e primo posto in classifica del girone E di Prima Categoria



ALGHERO - L’Alghero chiude il 2022 in testa alla classifica del girone E di Prima Categoria grazie alla vittoria per 4 a 2 nello scontro diretto contro l’ex capolista Valledoria ottenuta davanti al proprio pubblico. A segno Giovanni Pinna, autore di una doppietta, Puddu e Livesi. È Puddu al quarto d'ora a sbloccare il risultato con un sinistro al volo su cross di Mula. Passano cinque minuti e gli ospiti pareggiano con un rigore guadagnato da Melis e trasformato dal capitano Seu. Al 27’ Mulas va vicinissimo al raddoppio ma la retroguardia e il portiere del

Valledoria si salvano in qualche modo in angolo.



Proprio sugli sviluppi del corner, Masala sfiora il gol di testa. Quando il primo tempo sembra destinato a concludersi sull'1 a 1 Giovanni Pinna si guadagna e realizza il calcio di rigore che consente all’Alghero di rientrare negli spogliatoi con un gol di vantaggio. In avvio di ripresa i giallorossi vanno vicinissimi al 3-1 con Urgias, che raccoglie di testa una punizione calciata da Puddu spedendo la palla di poco a lato. È il preludio al gol che arriva al 5’ ancora con Giovanni Pinna, bravo a insaccare su assist di Mula. Il bomber giallorosso sfiora anche il quarto gol e la tripletta personale con un tiro a incrociare dopo una bella invenzione di Livesi al 12’, ma è il Valledoria ad andare a segno con Seu, approfittando della difesa algherese un po' in affanno. Al 33’ la chiude definitivamente Claudio Livesi, che si invola sulla sinistra e

viene atterrato in area. Terzo penalty della partita capitalizzato dallo stesso attaccante giallorosso. Finisce 4-2: vittoria pesantissima che regala all’Alghero sorpasso e primo posto in classifica.





ALGHERO - VALLEDORIA 4-2

ALGHERO: Frau, Manunta, Masala Antonio, Mereu, Sini, Urgias, Sasso (37’ st Pinna

P.), Mula (24’ st Libi), Pinna G. (41’ st Martinez), Puddu (28’ st Tedde Marco), Livesi

(38’ st Marras). In panchina: Marrosu, Monti, Caria, Finetti. Allenatore: Gianni Piras

VALLEDORIA: Murru, Carbini, Doro (37’ st Posadinu), Piras, Jatta, Cugusi,

Chiaramonti (6’ st Licheri S.), Mereu (38’ st Serra), Seu, Melis, Franca (37’ st Tedde).

In panchina: Jackson, Licheri A., Bianco, Dettori, Pala. Allenatore: Paolo Congiu

RETI: 16’ Puddu, 20’ Seu (r), 45’ Pinna G. (r); 5’ st Pinna G., 14’ st Seu, 33 st Livesu.



Nella foto (di Mauro Madau): Marco Puddu