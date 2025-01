S.A. 22 dicembre 2022 Insulae Lab presenta 4 nuovi concerti Nuovi appuntamenti fino al 28 dicembre. Questa sera due esibizioni tra Oschiri e Drogali. Si proseguirà venerdì e mercoledì a Berchidda



BERCHIDDA - Vacanze di Natale e capodanno sul palco per l’ensemble di Insulae Lab. Il Centro di Produzione Musica con sede a Berchidda (direzione artistica affidata a Paolo Fresu) continua incessantemente a generare plasmare ospitare, accogliere e proporre proposte dense di tradizione musicale e spirito di innovazione, alcune nate sull’Isola e pronte a spiccare il volo alla conquista del Mediterraneo. Altre pronte a fare il percorso inverso. Oggi, 22 dicembre toccherà alla produzione originale Paraulas - Il ritmo delle parole con Rossella Faa e Elisa Nocita (voci), Sebastiano Dessanay (contrabbasso), Giacomo Deiana (chitarra) e Emanuele Primavera(batteria), avvolgere gli spazi del Teatro Comunale di Oschiri in piazza del Popolo. Si comincia alle ore 20. Uno scat contemporaneo che trae origine dal ritmo delle filastrocche dei bambini accompagnato dal jazz degli anni ‘50.



Due voci insulari che cantano le rispettive tradizioni coadiuvate da alcuni giovani protagonisti sulla scena jazzistica e tradizionale sarda e siciliana. Un progetto al femminile, come lo sono da sempre i canti delle madri e delle donne che tramandano melodie e storie consegnandole al presente. Paraulas, in sardo parole, vuole rappresentare il suono della nascita e il gioco della vita in musica. Confermata e particolarmente gradita la prenotazione da effettuare - anche per info costi - attraverso chiamata o WhatsApp al numero 3426476726. Attivo per la biglietteria il canale www.ticketmaster.it. Oggi, giovedì 22 dicembre, alle ore 20.30 negli spazi del Centro Culturale “Bachisio Fancello” in via Veneto a Drogali - evento realizzato in collaborazione con Cala Gonone Jazz e Comune di Drogali - sarà presentata alla platea un’altra produzione originale griffata Insulae Lab: Insulae Songs, di Salvatore Maltana (contrabbasso, elettronica) e Marcello Peghin (chitarra). Il duo, inedito prima dell’avvio del progetto Insulae Lab, e per questo ancora più interessante perché tutto da scoprire, lavorerà su composizioni tratte dal repertorio popolare di tutte le isole del Mediterraneo.



Domani, 23 dicembre sarà caratterizzato invece dall’esibizione di uno dei progetti felicemente ospitati in ambito Lab - Aroun Standards affinai e testati per essere pronti a presentarsi - venerdì - all’appassionato e ormai rodato pubblico del Teatro e Cinema Santa Croce di Berchidda, la casa madre del progetto. I tre musicisti porteranno sul palco un repertorio che resterà fedele allo stile jazzistico degli anni 50/60, mescolando le loro influenze musicali e creando un discorso omogeneo, immergendosi in questo viaggio originale nel cuore dell’american song book. Il 28 dicembre un’altra straordinaria performance a più mani, che nel suo scorrere godrà dell’estro e dell’arte figlie dell’incontro fra Elena Ledda (voce), Etta Scollo (voce), Mauro Palmas (mandola), Alfio Antico (percussioni) e Salvatore Maiore (contrabbasso e violoncello). Un nuovo denso incontro d’animi destinato a lasciare nuova traccia, delicatamente forte, del suo passaggio, del suo essere e del suo fare musica. Un incrocio tra voci femminili e arcaiche percussioni; ed un incontro tra repertori popolari sardi e siciliani rivisti attraverso un linguaggio nuovo a cavallo tra folk, jazz e classica.



Nella foto: Rossella Faa