S.A. 26 dicembre 2022 Tragedia di Natale a Castelsardo

Pescatore trovato morto in mare Il cadavere di un uomo di 76 anni è stato rinvenuto vicino agli scogli tra Castelsardo e Lu Bagnu. L´uomo era uscito ieri sera da solo con la sua barca a pescare



CASTELSARDO - Tragedia nelle acque nel nord Sardegna, nel tratto di mare tra Castelsardo e Lu Bagnu. Il cadavere di un uomo di 76 anni è stato rinvenuto vicino agli scogli.



L'uomo era uscito la sera della Vigilia da solo con la sua barca a pescare. Non avendo fatto rientro, è scattato l'allarme. Il corpo privo di vita del pescatore è stato avvistato soltanto la mattina di Natale, poco dopo le 10.



Le ricerche sono state coordinate dalla Guardia Costiera, insieme al CVSM di Castelsardo (Corpo Volontari Soccorso Marittimo Protezione Civile), l'ausilio di tre mezzi nautici della Protezione Civile e dell’elicottero dell’Aeronautica Militare. La ricerca del disperso è durata per tutta la notte ed è continuata fino alla mattina del 25 dicembre, con la collaborazione dei mezzi aerei della Guardia Costiera, Nemo 15, e dei Vigili del Fuoco, Drago 143.