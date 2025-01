S.A. 28 dicembre 2022 Uomo salvato a Bitti da casa in fiamme Il 58enne era ormai quasi del tutto esanime, seminudo ed ormai in balia dei miasmi letali, quando è stato trovato dai carabinieri in un angolo della casa



BITTI - A Bitti è stato salvato un uomo rimasto dentro la sua casa in fiamme. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri del posto che, dopo aver tentato di cercarlo, entrando a più riprese poiché il fumo denso all'interno e le fiamme non consentivano loro di respirare per lunghi periodi, sono riusciti ad individuarlo in un angolo dell'abitazione.



Il 58enne era ormai quasi del tutto esanime, seminudo ed ormai in balia dei miasmi letali. Trasportato fuori a braccia, il malcapitato si è poi ripreso poco alla volta ed è stato trasportato presso l'ospedale di Nuoro. I vigili del fuoco, nelle ore successive, sono riusciti a spegnere l'incendio, provocato da un incidente domestico.