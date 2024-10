G.P. 8 gennaio 2023 Piano di utilizzo dei litorali: via alla fase operativa



Demanio: nuovo Pul Sardegna entro il mese di marzo. Regione al lavoro per la fase operativa del Piano di utilizzo dei litorali che servirà ai territori per disciplinare la gestione delle concessioni delle spiagge Demanio: nuovo Pul Sardegna entro il mese di marzo. Regione al lavoro per la fase operativa del Piano di utilizzo dei litorali che servirà ai territori per disciplinare la gestione delle concessioni delle spiagge • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat