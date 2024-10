Australian Open Juniores: c´è l´algherese Carboni

Cor 8 gennaio 2023 Australian Open Juniores: c´č l´algherese Carboni Accesso alle qualificazioni degli Australian Open Juniores 2023, in programma sui campi in cemento di Traralgon a partire dal prossimo 18 gennaio. Grande soddisfazione per il giovane atleta cresciuto nel Tennis Club Alghero



ALGHERO - L'algherese Lorenzo Carboni (nella foto) si č assicurato questa mattina l'accesso alle qualificazioni degli Australian Open Juniores 2023, in programma sui campi in cemento di Traralgon a partire dal prossimo 18 gennaio. Il 16enne sardo, attuale n.104 del ranking mondiale, ha beneficiato del forfait del thailandese Thanaphat Boosarawongse per aggiungersi alla gią folta pattuglia italiana che comprende, tra gli altri, Federico Ciną e Federico Bondioli. Grande soddisfazione per il giovane atleta cresciuto nel Tennis Club Alghero.