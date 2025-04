Cor 8:39 Itf Combined, l´algherese Carboni avanti iovanni Oradini, Raul Brancaccio, Gianmarco Ferrari e Lorenzo Carboni: l´Italtennis cala il poker nel lunedì d´avvio del secondo dei sei Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula



ALGHERO - Giovanni Oradini, Raul Brancaccio, Gianmarco Ferrari e Lorenzo Carboni: l'Italtennis cala il poker nel lunedì d'avvio del secondo dei sei Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Oradini ha eliminato con un netto 6-0, 6-2 la testa di serie numero 6 Gabriele Pennaforti; la wild card Brancaccio, numero 8 del seeding, ha rifilato un doppio 6-1 allo spagnolo Alex Martinez e negli ottavi sfiderà Ferrari, bravo a superare Mariano Tammaro 7-5, 6-1. Avanti anche Carboni, che batte 6-4, 6-1 il tedesco Tim Handel.



Dalle qualificazioni emergono altri x azzurri: Michele Ribecai (6-0, 6-1 allo statunitense Matt Kleiman), Leonardo Malgaroli (4-6, 6-4, 12-10 su Manuel Mazza), Giuseppe La Vela (6-0, 6-3 su Daniele Minighini, poi ripescato come lucky loser), Matteo Mesaglio (7-5, 6-1 sul giapponese Naoki Tajima), Luciano Carraro (6-2, 6-1 su Alberto Bronzetti), Iannis Miletich (6-3, 6-2 su Filippo Mazzola) e Gian Matias Di Natale (7-5, 6-3 sullo spagnolo Bruno Pujol Navarro, mentre saluta il torneo Lorenzo Angelini, sconfitto 7-6(2), 6-3 dall'indiano Manas Dhamne.



Al via le qualificazioni femminili, che domani decideranno chi raggiungerà nel main draw la testa di serie numero 2 Giorgia Pedone, Federica Urgesi, Beatrice Ricci, Sofia Rocchetti, Tatiana Pieri,

e le wild card Federica Sacco e Alessandra Mazzola. Approdano al turno decisivo del tabellone cadetto Vittoria Paganetti (6-3, 6-1 su Enola Chiesa), Viola Turini (7-6, 4-6, 10-4 su Jennifer Ruggeri), Eleonora Alvisi (6-3, 0-6, 10-7 sull'ucraina Mariya Poduraeva), Noemi Basiletti e Camilla Gennaro (che si affronteranno dopo aver eliminato, rispettivamente, con un doppio 6-3 la tedesca Mara Guth e 6-2, 6-0 Gloria Contrino).



Eliminate all'esordio Samira De Stefano (6-0, 1-6, 10-6 dall'ucraina Krystyna Pochtovyk), Chiara Fornasieri (6-1, 7-5 dalla francese Sarah Iliev), Anastasia Bertacchi (4-6, 6-2, 15-13 dall'ucraina Yelyzaveta Kotliar), Sofia Del Balzo Ruiti (6-1, 6-0 dalla tedesca Chantal Sauvant) e Francesca De Matteo (6-0, 6-1 dalla slovacca Sofia Milatova).