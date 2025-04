Cor 19:06 Serie C, il Tc Alghero festeggia la salvezza Il Tc Alghero Capricci festeggia con un turno d´anticipo la salvezza nel campionato regionale di Serie C di tennis femminile a squadre



ALGHERO - Il Tc Alghero Capricci festeggia con un turno d'anticipo la salvezza nel campionato regionale di Serie C di tennis femminile a squadre. Decisivo il 4-0 dello Sporting Ct Quartu sul Ct Decimomannu, che ha sancito la retrocessione di quest'ultima nella seconda giornata dei playout. Il Tc Alghero Capricci tornerà in campo domenica 27 aprile, sui campi in green set di Maria Pia, per l'ultima sfida contro lo Sporting. Intanto, buon esordio per il Tc Alghero nel campionato regionale maschile di Serie D4. Gli algheresi hanno vinto per 2-1 a Trinità d'Agultu.