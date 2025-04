S.A. 21:10 Al Forte avanzano Juarez e Miletich Al via il main draw maschile del quarto dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy



PULA - Ha preso il via il main draw maschile del quarto dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Volano agli ottavi di finale dopo aver vinto due derby tricolore Facundo Juarez (che batte Daniele Rapagnetta 6-2, 6-4) e la wild card Iannis Miletich (7-6, 6-2 su Alexander Weis). Subito out Andrea Guerrieri (6-3, 6-4 dal tedesco Justin Engel, testa di serie numero 5), Giovanni Oradini (7-5, 6-4 dallo spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo, numero 4) e la wild card Lorenzo Sciahbasi (6-1, 7-6 dal francese Laurent Lokoli.



Quattro gli italiani che passano le qualificazioni: Maximilian Figl (che batte 7-6, 6-4 l'argentino Lautaro Falabella), Daniel Bagnolini (che la spunta 6-4, 3-6, 10-6 contro Stefano D'Agostino), Andrea Bacaloni (doppio 6-4 su Alessandro Bellifemine) e Alessandro Spadola (6-4, 3-6, 10-3 sull'indiano Chirag Duhan), mentre salutano il torneo Francesco Forti (2-6, 6-2, 10-7 dal britannico Liam Broady) e Denis Spiridon (6-3, 6-0 dal tedesco Tim Handel). Superano il doppio turno e si qualificano per il tabellone femminile Anastasia Bertacchi (6-0, 6-1 alla statunitense Gabriela Vilar e 6-0, 6-2 a Francesca Mostallino, che nel primo turno, dopo il 6-1 del primo set, aveva incassato il ritiro per un problema al polso di Elisa Andrea Camerano), Enola Chiesa (doppio 6-1 ad Aurora Deidda e doppio 6-3 all'elvetica Nicole Gadient, che all'esordio aveva regolato 6-0, 6-2 Sofia Del Balzo Ruiti) e Federica Di Sarra (bye all'esordio e vittoria 6-2, 6-2 sulla norvegese Matylde Burylo).

Sconfitte all'esordio Giulia Alessia Monteleone (6-0, 6-4 dalla cinese Shuyue Ma) e Jennifer Ruggeri (6-2, 7-6 dalla norvegese Astrid Wanja Brune Olsen). Otto azzurre nel tabellone principale: Nuria Brancaccio esordisce contro Beatrice Ricci, Giorgia Pedone contro Samira De Stefano, Tatiana Pieri contro la wild card Camilla Gennaro. Wild card anche per Eleonora Alvisi e Noemi Maines.



Nella foto: Iannis Miletich