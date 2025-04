Cor 9:08 Serie C, doppio riposo per il Tc Alghero Squadre a riposo per il Tc Alghero nel campionato regionale di Serie C di tennis a squadre



ALGHERO - Squadre a riposo per il Tc Alghero nel campionato regionale di Serie C di tennis a squadre. Nel girone 1 maschile, giunto alla quinta giornata, i ragazzi algheresi occupano il quinto poso e si preparano per il match di venerdì 25 aprile, quando giocheranno un importante match in chiave salvezza sui campi del Tc Ghilarza. Turno di riposo anche per il Tc Alghero Capricci, nella seconda giornata dei playout salvezza femminili. Ultimo impegno, domenica 27 aprile, in casa, contro lo Sporting Ct Quartu.