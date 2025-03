S.A. 10:58 Serie C, doppio appuntamento per il Tc Alghero Nel girone 1 maschile, gli algheresi ospitano sui campi in green set di Maria Pia il Quattro Mori Tennis Team. Per la Serie C femminile, il Tc Alghero Capricci, dopo il turno di riposo, va a Olbia, contro il Tc Terranova



ALGHERO - In campo domenica le due squadre del Tc Alghero che partecipano al campionato regionale di Serie C. Nel girone 1 maschile, gli algheresi, reduci dal primo punto stagionale conquistato in casa dell'Easy Tennis di Quartucciu, ospitano sui campi in green set di Maria Pia il Quattro Mori Tennis Team, una delle quattro compagini che guidano il gruppo a pari punti.

Per il girone 1 della Serie C femminile, il Tc Alghero Capricci, dopo il turno di riposo, va a Olbia, contro il Tc Terranova, per un match fondamentale in chiave salvezza.