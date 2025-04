Cor 10:06 Itf Combined: 3 italiani ai quarti di finale E´ stato un venerdì di doppi turni quello del terzo dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project



CAGLIARI - E' stato un venerdì di doppi turni quello del terzo dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna

Nel main draw maschile, tre italiani accedono ai quarti di finale: la testa di serie numero 6 Giovanni Fonio (che batte con un doppio 6-4 l'indiano Manas Dhamne, che all'esordio aveva eliminato 6-2, 7-6 Raul Brancaccio), la 7 Andrea Picchione (che sul 5-2 in proprio favore incassa il ritiro dell'australiano Matthew Dellavedova) e Federico Iannaccone (6-3, 7-6 su Maximilian Figl, che aveva iniziato la sua giornata superando 6-2, 7-6 lo spagnolo Mario Mansilla Diez).



Doppio turno per Gianmarco Ferrari (che ha rifilato un doppio 6-3 al giapponese Naoki Tajima, ma poi è stato eliminato 7-5, 6-1 dal favorito della vigilia, il belga Gauthier Onclin) e Manuel Mazza (che si aggiudica il derby tricolore contro Alessandro Bellifemine con un doppio 6-1, ma poi viene eliminato 6-2, 6-3 dal francese Arthur Gea, testa di serie numero 3). Ottavi di finale amari per la testa di serie numero 8 Gabriele Pennaforti (sconfitto 7-6, 6-1 dal russo Chepelev e per Federico Bondioli (6-4, 6-0 dal britannico Jay Clarke, numero 2 del seeding, che già al primo turno aveva estromesso 6-0, 6-3 Stefano D'Agostino).



Nel tabellone femminile, doppio turno perfetto per la testa di serie numero 5 Tatiana Pieri, che approdato ai quarti di finale prima spuntandola 3-6, 6-3, 6-3 sulla statunitense Mia Horvit e poi regolando6-1, 6-3 la giapponese Ikumi Yamazaki. Vola ai quarti anche la wild card Anastasia Bertacchi, che supera 7-6(4), 6-4 l'olandese Jasmijn Gimbrere. Alessandra Mazzola sorprende all'esordio la testa di serie numero 2, la francese Julie Belgraver, sconfitta 6-4, 2-6, 6-2 e domani affronterà negli ottavi la qualificata transalpina Sarah Iliev. Non supera il doppio turno Viola Turini (che prima ha superato 6-2, 6-3 l'ucraina Krystyna Pochtovyk, ma poi ha perso 6-4, 6-2 contro la tedesca Katharina Hobgarski, testa di serie numero 4). Subito out Chiara Fornasieri (6-2, 4-6, 6-2 dalla francese Ksenia Efremova).