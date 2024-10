S.A. 11 gennaio 2023 Polifonica Santa Cecilia: nuovi obiettivi Il venti ventidue si concluso con i concerti jazz vissuti in tandem con l’Orchestra Jazz della Sardegna, che per celebrare il Natale hanno eseguito brani natalizi arrangiati per coro e Big Band



SASSARI - Il 2022 della Polifonica Santa Cecilia si è chiuso con una celebrazione della leggerezza e del divertimento, elementi fondanti del nostro prossimo e futuro vivere, ancora più necessari dopo il soffocante abbraccio pandemico delle ultime stagioni. Il venti ventidue si concluso con i concerti jazz vissuti in tandem con l’Orchestra Jazz della Sardegna, che per celebrare il Natale hanno eseguito brani natalizi arrangiati per coro e Big Band. “«Un epilogo felice, chiusura di un bilancio certamente positivo, che già apre al domani, ancora da immagina re e scrivere e programmare ma forte di una certezza: l’impegno della Polifonica nel proporre Cultura. Nel fare Cultura. Nel produrre Cultura» dice Denise Gueye.



«Nel corso dell’anno appena trascorso, l’attività del coro si è concentrata essenzialmente sulla vocalità corale. Un eloquente esempio la settimana di formazione trascorsa assieme alla maestra Maria Silvia Roveri, uno dei massimi esperti del cosiddetto Metodo Funzionale della Voce: “Questo passaggio ha consentito di dare nuove energie vocali ai concerti che il coro ha tenuto sull’intero il territorio regionale» spiega la presidentessa Gueye. Da ricordare quelli con Antonella Ruggero a Sassari e Cagliari, performance da standing ovation. Variegata e molteplice anche l’attività organizzativa dell’Associazione. Grazie ad una struttura ormai rodata - fra compagine sociale e direttivo - diretta da Denise Gueye, la Santa Cecilia ha messo in campo un proposta di ampio respiro, ideata dal direttore artistico e musicale Matteo Taras e improntata sulla messa in scena di concerti destinati al consueto e nutrito pubblico della Polifonica, ma destinati anche ai bambini delle scuole primarie, con idee incentrate sulla formazione e sulla divulgazione.



Per quanto riguarda le Voci Bianche il 2022 va in archivio con un ciclo di concerti natalizi intitolato “Aspettando Natale”, che ha visto il coro impegnato in diversi contesti cittadini e della provincia. Un anno, quello passato, ricco di appuntamenti e incontri musicali - chiude Denise Gueye -. Dai concerti estivi in occasione della Festa della Musica all’interno della rassegna musicale “Il filo rosso”, alla partecipazione all’atelier corale per voci bianche e giovanili “Cantiamo Insieme”, evento che ogni anno si tiene nella città di Arborea. Il futuro? Il 2023 dell’Associazione Polifonica Santa Cecilia vedrà un avvicendamento alla direzione del coro, con il maestro Alessio Manca a succedere al maestro Matteo Taras, che manterrà comunque la direzione artistica dell’Associazione. Musicalmente poi, il 2023 focalizzerà l’attenzione sullo studio di importanti opere del repertorio polifonico sacro, sia a cappella che con accompagnamento a cura di ensemble strumentali. Infine - in attesa di nuovi “colpi da maestro” - nel 2023, sempre sotto la direzione artistica del maestro Sara Cuzzupoli, il coro sarà impegnato in nuovi progetti artistico musicali alcuni dei quali in collaborazione con l’Istituto comprensivo “P. Tola” e il liceo artistico “F. Figari” di Sassari.