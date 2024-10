Red 11 gennaio 2023 «Aula deserta mentre Maggioranza litiga» Così l´Opposizione nell´Aula algherese dopo la seduta di questo pomeriggio andata deserta: «dopo i grandi proclami di inizio anno, la maggioranza riprende a bisticciare e alla prima occasione deflagra rumorosamente»



ALGHERO - «Oggi 11 gennaio il consiglio comunale era convocato alle ore 17,30. Dopo vari tentativi di rianimarlo (con ben 3 appelli senza numero legale) alla fine, alle ore 19, il Presidente si decide a chiuderlo e a dichiararlo deserto». Così l'Opposizione nell'Aula algherese dopo la seduta di questo pomeriggio andata deserta. «Ancora una volta dunque il consiglio comunale non si può tenere e i punti all’ordine del giorno non si possono discutere per le guerre interne alla coalizione che sostiene (si fa per dire…) il sindaco Conoci. In definitiva, dopo i grandi proclami di inizio anno, la maggioranza riprende a bisticciare e alla prima occasione deflagra rumorosamente» il commento della Minoranza.