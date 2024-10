S.A. 13 gennaio 2023 Comunità energetiche: 140mln a 316 comuni sardi Oltre cinquanta sindaci, anche da Nuoro, Alà dei sardi e Stintino, al seminario tenutosi a Vallermosa su transizione energetica, autoconsumo, costi e gestione delle municipalità, valorizzazione dei territori ed educazione ambientale



CAGLIARI - Cinquanta sindaci a confronto su un tema epocale. Oggi, venerdì 13 gennaio, la sala Teatro a Vallermosa ha ospitato il seminario su “Comunità energetiche rinnovabili (Cer) e il ruolo degli enti locali”. Ai lavori hanno preso parte oltre cinquanta tra sindaci e delegati di altrettante municipalità. Tra queste, Stintino (Rita Vallebella), Alà dei sardi (Francesco Ledda) e Nuoro (Andrea Soddu). Ai lavori sono intervenuti Francesco Spiga (sindaco Vallermosa), Emiliano Deiana (presidente Anci Sardegna), Anita Pili (assessora regionale Industria), Paola Secci (presidente Consiglio autonomie locali Sardegna e sindaco Sestu), Alessandro Naitana (direttore generale assessorato regionale Industria), Daniela Sitzia (direttore genreale Anci) e i tecnici del Gse-Gestore servizi energetici nazionale, Luca D’Intino ed Emanuela Testa.



«Con i 140 milioni di euro per la transizione energetica destinati ai 316 comuni sardi sotto i cinquemila abitanti, anche grazie al protocollo siglato con Anci e Cal, possiamo affrontare i temi chiave per le nostre comunità. E stiamo sollecitando il governo sull’emanazione dei decreti attuativi riguardanti le aree idonee per gli impianti e le energie rinnovabili. Ma - ha rimarcato Anita Pili - dovremo farci trovare pronti. Questa sfida è decisiva per le nostre comunità». Il dibattito, con il reddito energetico introdotto nell’Agenda energia, apre anche al finanziamento comunale per le famiglie con forti priorità, alle esigenze del territorio e, in particolare, alle scuole e all’educazione ambientale.



La mappatura delle comunità consentirà di individuare i punti critici di sostenibilità ambientale. In sostanza, un contesto complesso e articolato in cui le amministrazioni locali giocano un ruolo fondamentale con azioni che afferiscono alla sfera tecnica, sociale ed economica. L’incontro programmato dalla municipalità di Vallermosa con l'assessorato regionale dell’Industria, il Cal e il Gse, ha centrato il bersaglio: essere strumento capace di offrire ai Comuni sardi un percorso e una visione sulle Comunità energetiche rinnovabili, delineando un ruolo centrale per la costruzione e la gestione.