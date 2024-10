Cor 15 gennaio 2023 Gatti avvelenati, taglia sui responsabili E´ successo a Terralba, in provincia di Oristano. L´iniziativa è dell´Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che pagherà la cifra a chi con la propria denuncia rilasciata ai termini di legge per iscritto davanti alle forze dell´ordine, porti alla condanna definitiva dei colpevoli



TERRALBA - Una denuncia per il momento contro ignoti e una taglia di duemila euro sulla testa del responsabile o dei responsabili della strage di gatti che ha portato alla morte di almeno dieci gatti nel comune dell'Oristanese. L'iniziativa è dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che pagherà la cifra a chi con la propria denuncia rilasciata ai termini di legge per iscritto davanti alle forze dell'ordine e che porti alla condanna definitiva dei colpevoli. «Quanto avvenuto in questi giorni nel comune sardo di Terralba è gravissimo, dieci gatti morti - scrivono gli animalisti di AIDAA- non sono certo un caso ma è una strage vera e propria che noi vogliamo stroncare subito».