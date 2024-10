Cor 17 gennaio 2023 Stazione monitoraggio, Parco contrario Stazione per il monitoraggio della radioattività a Capo Caccia: c´è lo stop dell´Azienda speciale Parco di Porto Conte che richiede a Invitalia e all´Isin (istituto nazionale per la sicurezza nucleare) l´interruzione della gara



ALGHERO - L'Azienda speciale Parco di Porto Conte è contraria all'installazione di una stazione per il monitoraggio della radioattività a Capo Caccia [ LEGGI ]. L'Ente nei giorni scorsi ha richiesto ad Invitalia e ad Isin, l'istituto nazionale per la sicurezza nucleare, di sospendere la procedura di gara. L'intervento, sottolinea l'Ente algherese, verrebbe realizzato all'interno di un'area protetta già sito “Habitat” e rientrante nella Rete "Natura 2000" per la conservazione della biodiversità.