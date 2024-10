G.P. 17 gennaio 2023 Sant´Antonio del fuoco: tradizione dei foguerassos



La tradizione secolare dei fuochi di Sant´Antonio e l´inizio del Carnevale: il 16 e 17 gennaio in tanti paesi della Sardegna si festeggia la festa del Fuoco di Sant'Antonio. Ad Alghero, al Carrer del Carmen c'era una piccola chiesetta dedicata al Santo e in questi giorni si faceva una gran festa La tradizione secolare dei fuochi di Sant´Antonio e l´inizio del Carnevale: il 16 e 17 gennaio in tanti paesi della Sardegna si festeggia la festa del Fuoco di Sant'Antonio. Ad Alghero, al Carrer del Carmen c'era una piccola chiesetta dedicata al Santo e in questi giorni si faceva una gran festa • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat