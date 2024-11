S.A. 18 gennaio 2023 Scuola Musica Sassari, iscrizioni a tre corsi Vista la grande richiesta l’Amministrazione comunale ha deciso di dare la possibilità anche ad altre persone di avvicinarsi al mondo della musica. Domande fino al 25 gennaio per i corsi di batteria, pianoforte e chitarra



SASSARI - La Scuola civica di Musica ha confermato le aspettative e da subito ha avuto un’ottima partecipazione. Vista la grande richiesta, l’Amministrazione comunale ha deciso di dare la possibilità anche ad altre persone di avvicinarsi al mondo della musica. È ora possibile presentare altre domande di iscrizione, fino al 25 gennaio per i corsi di batteria, pianoforte e chitarra.



Le attività della Scuola civica sono state avviate il 19 dicembre, con le classi di propedeutica, chitarra, batteria e pianoforte. I corsi sono stati aperti a tutte le fasce d’età. Coloro che hanno inoltrato la preiscrizione rispondendo al bando iniziale del Comune hanno già iniziato le lezioni in base alla scelta da loro effettuata fra corso base amatoriale, corso avanzato e corso di perfezionamento. Molto ampia risulta la presenza di giovani e bambini interessati ad approfondire le discipline musicali.



Le domande saranno accolte, sino a esaurimento dei posti disponibili, in base all’ordine cronologico di arrivo. Tutte le informazioni relative alle iscrizioni sono presenti sul sito del Comune o possono essere richieste alla segreteria amministrativa della Scuola, dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 19, via mail all’indirizzo scuolacivicadimusica@comune.sassari.it o al numero 338 659 1469.