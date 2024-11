S.A. 25 gennaio 2023 Anagrafe chiude per 3 giorni ad Alghero Saranno comunque garantiti i servizi dell´Ufficio di Stato Civile e l´Ufficio Elettorale, dove resteranno aperti e operativi uno sportello per le certificazioni urgenti ed uno per le carte d´identità urgenti



ALGHERO - L'Ufficio Anagrafe del Comune di Alghero resterà chiuso nelle giornate di venerdì 27 gennaio, lunedì 30 e martedì 31 gennaio 2023 per consentire la conclusione dei lavori dell'allestimento dell'Ufficio di Prossimità. Saranno comunque garantiti i servizi dell'Ufficio di Stato Civile e l'Ufficio Elettorale, dove resteranno aperti e operativi uno sportello per le certificazioni urgenti ed uno per le carte d'identità urgenti. L'attività riprenderà regolarmente in tutti gli uffici in data mercoledì 1 febbraio 2023.