Giornata della Memoria al Teatro Astra

SASSARI - Sabato 28 gennaio alle 21 in occasione della settimana della memoria ritorna al teatro Astra di Sassari “Per Anne Frank”. Lo spettacolo della compagnia La botte e il cilindro è diretto da Pier Paolo Conconi e interpretato da: Luisella Conti, Consuelo Pittalis, Margherita Lavosi, e Roberta Solinas. “Per Anne Frank” è un progetto pensato per trasmettere alle nuove generazioni una riflessione sul tema dei diritti umani. La tragica storia di Anne inserita nel dramma planetario dell’olocausto è un monito a non dimenticare mai perché anche oggi ogni giorno i diritti umani sono minacciati.



Lo spettacolo fa parte di una trilogia in cui abbiamo inserito altri due personaggi femminili emblematici sul tema dei diritti, del coraggio e della resistenza ai soprusi: Antigone che abbiamo già raccontato quest’anno e Giovanna d’Arco che presenteremo nella prossima stagione”. Anne Frank nello spettacolo è immaginata come se fosse una ragazza di oggi a partire dal suo tredicesimo compleanno, nell'esplosione della giovinezza, nei suoi giochi e nei suoi primi innamoramenti, mentre riceve in dono quel diario che farà di lei la scrittrice che il mondo conosce. Scenotecnica e fonica Michele Grandi, disegno luci Paolo Palitta. Domenica 29 gennaio alle 18 nuovo appuntamento all’Astra della rassegna Famiglie a teatro. In scena la compagnia di Sinnai L’Effimero Meraviglioso con la sua ultima nuova produzione: “Uffa!”.