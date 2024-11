Cor 28 gennaio 2023 Convegno in rettorato con Maurizio Molinari A Cagliari il convegno “La forza del ricordo come antidoto al male” chiude le celebrazioni per la Memoria con i giornalisti Maurizio Molinari (direttore responsabile La Repubblica) e Federico Geremicca (editorialista La Stampa)



CAGLIARI - Lunedì 30 gennaio, ore 10.30, in rettorato il convegno “La forza del ricordo come antidoto al male” chiude le celebrazioni per la Memoria con i giornalisti Maurizio Molinari (direttore responsabile La Repubblica) e Federico Geremicca (editorialista La Stampa).



Al termine della mattinata verrà scoperta una targa commemorativa in ricordo di Doro Levi, Alberto Pincherle e Camillo Viterbo, i tre docenti dell'Università di Cagliari colpiti dalle leggi razziali del '38. Per l’occasione la mostra documentaria aperta fino al 4 febbraio verrà arricchita con l’esposizione di una serie di documenti originali legati alle loro vicende.



Con il programma e i link alla locandina dell'evento e alla diretta web, nel comunicato è inserito anche un contributo a firma di Marco Pignotti (docente di storia contemporanea, Dipartimento di lettere, lingue e beni culturali di UniCa).