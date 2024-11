S.A. 29 gennaio 2023 Futsal vince e consolida il secondo posto La Futsal Alghero consolida il secondo posto con 39 punti, otto in più della più diretta inseguitrice, il Mogoro, e uno in meno dell’attuale capolista, il Domus Chia



ALGHERO - Una Futsal Alghero travolgente si sbarazza del Parco Cross Città di Serrenti e prosegue la sua corsa nei piani alti della serie C1. Al Pala Manchia finisce 13-4: a segno Fabio Jorge (5 gol), Marogna (4 gol), Chighini (doppietta), Fiori e Pica. Partita senza storia, con la formazione giallorossa che mette subito le cose in chiaro portandosi sul 3-0. Gli ospiti provano a reagire ma la squadra di mister Monti non arretra di un millimetro e grazie a un bel gioco corale dilaga già nel primo tempo, chiuso sul 7-2. Non cambia la musica nella ripresa, con l’allenatore giallorosso che concede spazio a tutti. Unica nota stonata l’espulsione di Fabio Jorge per una doppia ammonizione quantomeno discutibile. Il giocatore portoghese salterà il prossimo match in programma venerdì 3 febbraio a Golfo Aranci, sul campo dello ZB Iron Bridge. In classifica cambia ben poco. La Futsal Alghero consolida il secondo posto con 39 punti, otto in più della più diretta inseguitrice, il Mogoro, e uno in meno dell’attuale capolista, il Domus Chia.