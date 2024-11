Cor 2 febbraio 2023 Dalla Corsica a Palazzo Ducale Nei giorni scorsi l’assessore all‘Ambiente Antonello Sassu ha incontrato a Palazzo Ducale studenti e docenti del Collège Léon Boujot di Porto Vecchio in Corsica, accolti in città dall’Istituto “N. Pellegrini “ nell’ambito del progetto Erasmus



SASSARI - Nei giorni scorsi l’assessore all‘Ambiente Antonello Sassu ha incontrato a Palazzo Ducale studenti e docenti del Collège Léon Boujot di Porto Vecchio in Corsica, accolti in città dall’Istituto “N. Pellegrini “ nell’ambito del progetto Erasmus. L’Istituto Pellegrini da diversi anni realizza progetti internazionali “Erasmus +” per dare ai propri studenti l’opportunità di conoscere e acquisire maggiori competenze attraverso lo scambio con altri istituti e aziende nelle diverse città europee sulla qualità e sostenibilità delle produzioni agrarie e agroalimentari, sul marketing aziendale e sull’innovazione.



Nel corso dell’incontro è stata illustrata la storia di Sassari e il forte e indissolubile legame fra città e campagna, che trova la sua massima rappresentazione religiosa e culturale dei cittadini sassaresi, nella “Discesa dei Candelieri”, riconosciuta dall’Unesco “Patrimonio immateriale dell’Umanità” con i suoi “Gremi”, antiche corporazioni dei mestieri legati al lavoro della terra, della produzione e all’artigianato. In ricordo della visita, l’assessore Sassu ha donato agli sopiti, a nome della Città, libri sui Candelieri e di Gobbule sassaresi.



Nei prossimi giorni visiteranno una tra la più importanti tenute nobiliari della città il “Parco di Monserrato”, storico polmone verde di Sassari, dal grande valore naturalistico, simbolico e storico che il Comune di Sassari ha reso fruibile alla Città di Sassari e a tutti suoi visitatori. Faranno visita inoltre alle aziende e agli enti, AGRIS e Forestas della Regione Sardegna per conoscere le realtà innovative e di eccellenza nel campo della ricerca, della produzione e trasformazione agroalimentare.