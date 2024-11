S.A. 10 febbraio 2023 Crescita d’Impresa: corsi gratuiti a Sassari Il percorso formativo è promosso dalla Camera di Commercio ed è aperto a un massimo di 25 partecipanti. Domande aperte dal 9 febbraio al 12 marzo



SASSARI - La Camera di Commercio di Sassari rinnova, anche quest'anno, l’impegno a favore di imprenditori e imprenditrici e giovani che vogliono avviare una nuova attività d’impresa organizzando un percorso formativo gratuito. Obiettivo dell’iniziativa è diffondere sempre più capillarmente la cultura d’impresa e supportare concretamente aspiranti imprenditori e neo imprenditori del nord Sardegna, trasferendo ai partecipanti conoscenze, metodologie e tecniche di gestione aziendale atte ad accrescere la professionalità manageriale, contribuendo a migliorare le competenze in tema di creazione e gestione d’impresa, strategie e strumenti per affrontare il mercato, business plan, gestione economico-finanziaria, reperimento delle fonti di finanziamento.



In questa annualità, il percorso formativo intreccia le sue finalità con gli obiettivi del Progetto RESET, un progetto – che ha per capofila la Provincia di Sassari – volto a realizzare azioni di sistema a favore dell’innovazione nel settore turistico locale attraverso attività specifiche come quelle previste dalla componente 5.3 Pre-Incubazione, coordinata dall’ente camerale. Il percorso formativo è gratuito e aperto a un massimo di 25 partecipanti – ulteriori 3 posti saranno riservati alle idee innovative del comparto turistico individuate nell’ambito del Progetto RESET.



Il calendario definitivo dell’iniziativa – che si terrà a Sassari presso la sede dell’ente camerale in via Roma – verrà inviato tramite e-mail contestualmente alla comunicazione di ammissione al percorso formativo. Chi volesse partecipare al percorso formativo dovrà inviare la propria candidatura, dal 9 febbraio al 12 marzo tramite la compilazione del modulo on-line di partecipazione su www.ss.camcom.it. Per ricevere ulteriori informazioni, è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo: tavolo.strategico@ss.camcom.it