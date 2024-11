Cor 9 febbraio 2023 Schianto, miracolosamente illeso ad Alghero Il conducente, che aveva perso il controllo del mezzo, è rimasto miracolosamente illeso. La squadra dei vigili del fuoco di Alghero ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura e la carreggiata



ALGHERO - Terribile incidente questa mattina (giovedì) ad Alghero. I Vigili del Fuoco di stanza in via Napoli, sono intervenuti intorno alle 12.30 in viale Burruni: Il conducente di un'autovettura, che aveva perso il controllo del mezzo, è rimasto miracolosamente illeso. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura e la carreggiata. Sul posto presenti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso e il personale del 118.



Nella folto: i soccorsi ad Alghero