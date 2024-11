Ordine pubblico: chiusa discoteca a Sassari

20/11/2024 The Box, novità per Alghero. Game, cibo, musica, coworking Il progetto è senz´altro ambizioso: dare nuova vita alla città di Alghero, proponendo non solo un punto di ristoro, ma anche di ritrovo per gli amanti della tecnologia, musica, videogiochi e sport. Conto alla rovescia per l´apertura ufficiale in via Lo Frasso 5