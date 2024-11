S.A. 12 febbraio 2023 Latte Dolce perde contro Budoni La formazione sassarese perde 2-1 contro il Budoni al termine di un match giocato a viso aperto e con più episodi discutibili in fase di arbitraggio



SASSARI - Sconfitta per il Sassari Calcio Latte Dolce che perde 2-1 contro il Budoni al termine di un match giocato a viso aperto e con più episodi discutibili in fase di arbitraggio, tra cui una rete annullata dal direttore di gara. Partono meglio gli ospiti con un tiro salvato sulla linea dalla difesa del Budoni dopo la conclusione a botta sicura di Canu. Il primo tempo, nonostante le diverse occasioni da gol del Sassari Calcio Latte Dolce termina 0-0. Quattro minuti dopo il ritorno dagli spogliatoi, i padroni di casa si portano in vantaggio: Greco da posizione defilata sfrutta l’assist di Scioni e firma l’1-0.



Sette minuti più tardi è ancora il legno a fermare i sassaresi con la traversa colpita da Kaio Piassi. Il Sassari Calcio Latte Dolce si spinge in avanti alla ricerca del pareggio, ma il Budoni raddoppia: sugli sviluppi di un calcio di punizione Farris trova la rete del 2-0.

I sassaresi, come dimostrato più volte nel corso della stagione, non si arrendono e trovano immediatamente il gol con Celin, ma il guardalinee segnala un fuorigioco inesistente e l’arbitro annulla la rete del centravanti brasiliano. Al 77’, lo stesso Celin firma la rete del 2-1 sfruttando alla perfezione il cross di Kaio e l’attaccante ex Canicattì accorcia le distanze.



Mister Giorico inserisce forze fresche e al 90’ Kaio Piassi realizza quella che sarebbe la rete del 2-2, ma ancora una volta il guardalinee segnala offside (molto dubbio). Sugli sviluppi di questa decisione della terna arbitrale, si scatenano le proteste dei biancocelesti e l’arbitro espelle Kaio Piassi, Celin e il vice allenatore Sandro Cau.

Il match termina con la vittoria del Budoni per 2-1, ma il Sassari Calcio Latte Dolce ha dimostrato, se ce ne fosse ancora bisogno, di essere una squadra viva e che non molla davanti alle difficoltà.



BUDONI - LATTE DOLCE 2-1

Budoni: Faustico, Caparros, Raimo, Dominguez, Farris, Satta, Assoumani, Scioni, Meloni, Greco, Spano. A disposizione: Riccio, Lamacchia, Rossi, Zullo. Allenatore: Raffaele Cerbone

Sassari Calcio Latte Dolce: Congiunti; Pireddu, Cabeccia, Russu, Tuccio (22’ st Marcangeli); Piga, Olivera (22’ st Scognamillo), Saba, Canu Canu (33’ st Salaris); Kaio Piassi, Celin. A disposizione: Panai, Serra, Piredda, Dore, Galante. Allenatore: Mauro Giorico

Marcatori: 49’ Greco (B), 67’ Farris (B), 77’ Celin (SLD)

Ammonizioni: Satta (B), Dominguez (B), Greco (B), Kaio Piassi (SLD), Saba (SLD), Piga (SLD), Salaris (SLD)

Espulsioni: Celin (SLD), Kaio Piassi (SLD)

Angoli: 3-5