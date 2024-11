Marco Di Gangi 15 febbraio 2023 L'opinione di Marco Di Gangi Costruiamo insieme la nuova continuità



Soddisfazione di Fratelli d’Italia Alghero. Impegno mantenuto dal Governo, dalla Regione e dall'Enac per garantire la continuità territoriale all'Aeroporto di Alghero e di tutto il territorio del nord ovest. Un grazie particolare all'On. Salvatore Deidda per l'impegno profuso in questa fase, in qualità di Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera. Come sottolineato da Deidda, è stata dimostrata la capacità di collaborazione non solo tra Governo e Regione Sardegna, ma anche la capacità di incidere della nostra Rappresentanza italiana a Bruxelles. L’unione fa la forza.



Ora, con competenza, possiamo costruire una nuova continuità territoriale insieme. I nostri rappresentanti istituzionali, a ciascun livello, stanno ora mettendo in campo tutto l’impegno possibile per supportare la Regione Sardegna nel garantire a tutta l’isola, al nord ovest e all’aeroporto di Alghero un sistema di continuità territoriale nuovo e competitivo, anche con il supporto del vice ministro Galeazzo Bignami. Inoltre, si sta valutando la possibilità di aprire tratte con altri aeroporti italiani e sperimentare nuovi sistemi di continuità territoriale, prendendo spunto da altri modelli che garantiscono il diritto alla mobilità, nel rispetto dei regolamenti comunitari e che tiene conto del cambiamento del mercato aereo nazionale e internazionale. Un dialogo continuo che approfondiremo, anche grazie all'indagine conoscitiva portata avanti dalla Camera dei Deputati.



Un ringraziamento va anche alle compagnie aeree che con la propria candidatura a esercitare i collegamenti da e per Alghero hanno consentito, almeno per il momento, di superare una situazione di stallo per la mobilità aerea del nord ovest. In questi giorni, in cui si annuncia la nuova summer dell'aeroporto Riviera del Corallo, il sostegno va anche alla società di gestione, che sta ottenendo buoni numeri e che deve concorrere con tutto il territorio a rafforzare il ruolo strategico dell’aeroporto “Riviera del Corallo”.



*Per Fratelli d'Italia