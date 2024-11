Cor 17 febbraio 2023 «Ita, moral suasion per Linate» L´orario dell´Alghero-Linate alle 9 crea enormi problemi in Sardegna. Il consigliere regionale Marco Tedde si dice certo che Regione e Governo siano già in campo «nel tentativo di allineare gli orari alle esigenze dei sardi»



ALGHERO - «I malumori sono fisiologici, è più che legittimi, posto che gli orari creano forti disagi per i passeggeri. Ma gli orari sono in linea con il provvedimento che disciplina la continuità territoriale e gli oneri di servizio, e cioè l’Allegato tecnico del Decreto Ministeriale del 25.11.2021, che è un atto del Ministero e non della Regione. E che prevede una tolleranza dello scostamento di mezz’ora sulle fasce 7.00/8.30 e 19.00/22.30 che mi pare venga rispettata. Son certo che la Regione e, soprattutto, il Governo, sono scesi in campo in tempo reale per fare una efficace opera di “moral suasion” al fine di allineare gli orari alle esigenze dei sardi. E che ITA mettendo in campo il necessario buonsenso accederà a queste giuste richieste». Così Marco Tedde sulle polemiche che in queste ore divampano in Riviera del Corallo per l'orario di partenza del volo Alghero-Linate in continuità territoriale [ LEGGI ].