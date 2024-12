Cor 21 febbraio 2023 Guè al Red Valley Festival Già nel 2022 nella fantastica cornice del porto di Alghero, Guè sarà l’altro grande protagonista della prima serata del Red Valley Festival, in programma sabato 12 agosto 2023 presso l’area concerti dell’Olbia Arena



OLBIA - Dopo il recente annuncio del DJ tedesco Paul Kalkbrenner (sul palco del Red Valley il prossimo 15 agosto) e le conferme della partecipazione di Lazza (12 agosto, Day 1), dei Pinguini Tattici Nucleari (13 agosto, Day 2) e di Sfera Ebbasta (14 agosto, Day 3), gli organizzatori del Red Valley Festival annunciano un altro importante nome della line-up 2023.



La kermesse musicale, ormai tra le più importanti di Italia nel suo genere e che la scorsa estate ha ottenuto un grande successo con oltre 70.000 presenze da tutta la penisola, è pronta ad ospitare uno dei rapper più influenti in Italia, fresco del successo del suo nuovo album “Madreperla”: Guè sarà l’altro grande protagonista della prima serata del Red Valley Festival, in programma sabato 12 agosto 2023 presso l’area concerti dell’Olbia Arena (Olbia, SS).



Al secolo Cosimo Fini, con vent’anni di carriera e oltre dieci da solista, Guè è uno dei rapper più influenti in Italia, punto di riferimento assoluto per il suo genere. Nel tempo ha collezionato ben più di 30 dischi di platino e altrettanti d’oro, oltre 120 collaborazioni in singoli di altri importanti artisti italiani, mentre ogni album pubblicato nella sua carriera da solista (9 in totale) ha ottenuto la certificazione platino o multi-platino, come solo pochi rapper italiani sono stati in grado.