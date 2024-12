S.A. 24 febbraio 2023 Concorso musicale Nuoro: iscrizioni Aperte le iscrizioni al Secondo Concorso di Composizione Musicale “Grazia Deledda”. Scadenza invio brani per Chitarra e Orchestra d’archi entro il 30 agosto 2023; per Orchestra da Camera entro il 30 novembre 2023



NUORO - Sono aperte le iscrizioni al Secondo Concorso di Composizione Musicale “Grazia Deledda”, indetto lo scorso anno dal Comune di Nuoro e dalla Scuola Civica di Musica Antonietta Chironi di Nuoro in occasione del centocinquantesimo anniversario dalla nascita della scrittrice nuorese premio Nobel per la letteratura nel 1926. Il concorso in questa edizione si articolerà in due sezioni: Composizione per Orchestra da camera e Composizione per Chitarra e Orchestra d’archi e sarà riservato a compositori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno d’età alla pubblicazione del bando. I candidati dovranno presentare una composizione inedita non proposta in precedenti concorsi, non eseguita in pubbliche occasioni o diffusa tramite web, né trasmessa in altri contesti o attraverso ulteriori modalità, né interamente o in forma parziale.



Il Concorso di Composizione Musicale Grazia Deledda, battezzato lo scorso anno in occasione del quarantennale della Scuola Civica di Nuoro e del centocinquantenario della nascita di Grazia Deledda viene riproposto quest’anno con alcune significative novità”, spiega Andrea Ivaldi, direttore della Scuola Civica di Nuoro. “La prima edizione comprendeva ben 5 categorie (Musica Corale, rock e pop, Orchestra da camera, Ensemble di musica contemporanea e Musica Popolare) e ha ottenuto un notevole successo, convogliando composizioni da molte parti del mondo, le migliori delle quali sono state eseguite dal vivo nel corso delle serate finali nelle quali è stato decretato il vincitore di ogni categoria.



La formula è rimasta invariata, con alcune importanti novità: pur mantenendo la denominazione legata alla Grazia Deledda, il bando di concorso in questa seconda edizione non richiede più di presentare brani dedicati all’opera o alla figura della scrittrice, lasciando completa libertà ai concorrenti. È stato limitato a due il numero delle categorie: Composizione per orchestra da Camera e Composizione per chitarra e orchestra d’archi. Una scelta mirata a privilegiare organici ampi, con l’intento di incrementare il numero dei concorrenti attraendoli con la possibilità di vedere eseguiti in prima esecuzione assoluta i brani da loro proposti, cosa non frequente per organici di questa ampiezza. In quest’ottica anche il montepremi è stato notevolmente innalzato. Le orchestre coinvolte saranno l’orchestra da Camera dell’Associazione Progetto Enarmonia di Sassari da me diretta per la categoria Orchestra da Camera e l’Orchestra Kadossene di Cagliari diretta da Giacomo Medas per la composizione per chitarra e archi.”



Le domande di iscrizione, dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica scuola.civica@comune.nuoro.it (le composizioni per Chitarra e Orchestra d’archi dovranno essere inviate entro il 30 agosto 2023; le composizioni per Orchestra da Camera, invece, entro il 30 novembre 2023). Per maggiori informazioni e approfondimenti, consultare il seguente link. É possibile rivolgersi alla segreteria della Scuola Civica di Musica di Nuoro dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 20, contattando il numero 0784 219803 o scrivendo una mail all’indirizzo: scuola.civica@comune.nuoro.it